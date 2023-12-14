Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі ворожої атаки. Він уточнив, що росіяни здійснювали пуск аеробалістичної ракети "Кинджал", передає 24 Канал.

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Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт,

– повідомив Ігнат.

Він не став розкривати деталей, куди саме цілили росіяни, адже ворог це може використовувати у власних цілях.

Ворог тричі за день підіймав МіГ