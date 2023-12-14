Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі ворожої атаки. Він уточнив, що росіяни здійснювали пуск аеробалістичної ракети "Кинджал", передає 24 Канал.
До теми Росіяни випустили ракети з Міг-31К: на Хмельниччині пролунали вибухи
Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт,
– повідомив Ігнат.
Він не став розкривати деталей, куди саме цілили росіяни, адже ворог це може використовувати у власних цілях.
Ворог тричі за день підіймав МіГ
- Окупанти вдень 14 грудня тричі підіймали винищувач МіГ-31К. Вперше ворог підняв 4 борти з аеродрому Саваслейка. Тривогу оголосили об 11:07 й вона тривала майже 2 години – до 12:42. Тоді минулося без пусків.
- За кілька годин, о 14:09 у Повітряних силах знову оголосили повітряну тривогу, але українців попередили – ворог запустив "Кинджали". Росіяни атакували Старокостянтинів у Хмельницькій області. близько о 14:20 там пролунав вибух. За попередньою інформацією, росіяни здійснили пуск аеробалістичних ракет з території Липецької області. Тривогу скасували о 14:59.
- О 15:35 Повітряні сили знову оголосили тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. О 15:45 українців попередили про пуск ракет у напрямку Києва, Хмельницької та Житомирської областей.