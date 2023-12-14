Близько другої дня у четвер 14 грудня в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГа.
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Що відомо
Удень 14 грудня по всій Україні ракетна небезпека. 24 Канал розкаже, що відомо.
Близько другої дня у четвер 14 грудня в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГа.
Дивіться також Поки Путін каже про "збережні життя": десантники Росії зазнали великих втрат біля села Кринки
Що відомо