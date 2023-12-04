Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів, чому це місто так непокоїть ворога. Власне, у понеділок 4 грудня вийшло його свіже інтерв'ю українським журналістам.
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Чому Росія випускає дрони на Старокостянтинів
За словами спікера, "Шахеди" часто летять на Старокостянтинів на Хмельниччині, тому що там розташований військовий аеродром. А на ньому базується тактична авіація.
Тому що там розташований аеродром базування наших літаків тактичної авіації. Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше.
Водночас Ігнат охарактеризував тактику, яку використовує ворог для атак, і не лише по Старокостянтинову. Він констатував, що окупанти випускають безпілотники з різних напрямків на один населений пункт.
Атаки на Старокостянтинів: хронологія
- Вранці 24 лютого 2022 року, близько 05:00 Росія завдала першого ракетного удару по Старокостянтинову на Хмельниччині. Внаслідок цього на території громади загорівся склад паливно-мастильних матеріалів військової частини.
- Наступного дня, 25 лютого, близько 21:00, окупанти випустили 4 ракети типу "Калібр" по військовому аеродрому. Згодом стало відомо, що несуттєво було пошкоджено злітно-посадкову смугу, відбулось загорання трави.
- Після цього ракетні атаки на цю базу у 2022 році були ще 5 і 29 березня та 11 квітня. Водночас 26 липня та 5 серпня ворог бив по цьому аеродрому 2023 року. Атака дронами-камікадзе відбулась у ніч проти 6 серпня.
- Один з останніх обстрілів Старокостянтинова був у ніч на 1 листопада – на аеродром летіли дрони-камікадзе типу "Шахед". Окрім того, у ніч на 28 листопада російська армія намагалася атакувати місто.