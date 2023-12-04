Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів, чому це місто так непокоїть ворога. Власне, у понеділок 4 грудня вийшло його свіже інтерв'ю українським журналістам.

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Чому Росія випускає дрони на Старокостянтинів

За словами спікера, "Шахеди" часто летять на Старокостянтинів на Хмельниччині, тому що там розташований військовий аеродром. А на ньому базується тактична авіація.

Тому що там розташований аеродром базування наших літаків тактичної авіації. Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше.

Водночас Ігнат охарактеризував тактику, яку використовує ворог для атак, і не лише по Старокостянтинову. Він констатував, що окупанти випускають безпілотники з різних напрямків на один населений пункт.

Зверніть увагу! Зокрема, у ніч на 25 листопада загарбники випустили по Києву дрони-камікадзе. Частина БпЛА летіла з півночі – Курської області, а інші – з півдня, Приморсько-Ахтарська. Важливо, що ППО збила 66 цілей.

Атаки на Старокостянтинів: хронологія