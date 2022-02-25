Увечері 25 лютого окупанти продовжують обстріли. Близько 21:00 вони нанесли авіаудари по військовому аеродромі у Старокостянтинові, що у Хмельницькій області.

Важливо Танкові колони рухаються в сторону Запоріжжя

Інформацію про обстріли надав "Главкому" мер міста – Микола Мельничук. Він зазначив, що під час цієї атаки жертв вдалося уникнути. Наразі, за словами Мельничука, ситуація в місті контрольована.

Завдано п'ять ударів ракетою "Калібр" по нашому військовому аеродрому. Незначно пошкоджено злітно-посадкову смугу, також відбулося загоряння трави,

– сказав мер.

Зазначимо, з 25 лютого у Хмельницькій області запроваджено комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 до 6 ранку. У цей час громадянам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

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