Вечером 25 февраля оккупанты продолжают обстрелы. Около 21:00 они нанесли авиаудары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Важно Танковые колонны двигаются в сторону Запорожья

Информацию об обстрелах предоставил "Главкому" мэр города Николай Мельничук. Он отметил, что во время этой атаки жертв удалось избежать. По словам Мельничука, ситуация в городе контролируемая.

Нанесено пять ударов ракетой "Калибр" по нашему военному аэродрому. Незначительно повреждена взлетно-посадочная полоса, также произошло возгорание травы,

– сказал мэр.

Отметим, с 25 февраля в Хмельницкой области введен комендантский час. Он продлится с 22:00 до 6 утра. В настоящее время гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.