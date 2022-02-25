ВСУ продолжают защищать украинскую территорию от наступления оккупанта. Пока ведутся активные бои, в городах включают сирены, чтобы граждане успели спрятаться в укрытие и не пострадали.
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Комендантский час в Хмельницкой области
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий подписал приказ о введении комендантского часа на территории области. Приказ вступает в действие 25 февраля. Комендантский час продлится с 22:00 до 6 утра.
Под комендантским часом следует понимать запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности,
– говорится в сообщении ОГА.