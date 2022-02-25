ЗСУ продовжують боронити українську територію від наступу окупанта. Поки точаться активні бої, у містах вмикають сирени, щоб цивільні встигли сховатися в укриття та не постраждали.

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Комендантська година на Хмельниччині

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій підписав наказ про введення комендантської години на території області. Наказ вступає в дію сьогодні, 25 лютого. Комендантська година триватиме з 22:00 до 6 ранку.

Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи,

– йдеться у повідомленні ОДА.

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