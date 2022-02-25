Представители Запорожского городского совета призывают горожан оставаться в укрытиях. Они отмечают, что бомбоубежища нельзя покидать до тех пор, пока не будет официального сообщения о возможности сделать это.

Важно! Чернигов – украинский и контролируется ВСУ, – мэр

О движении танковых колонн в сторону Запорожья сообщает председатель ОГА Александр Старух.

А мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан придерживаться максимального затемнения и отключения света в домах до отдельного распоряжения

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