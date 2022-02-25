Представники Запорізької міської ради закликають містян залишатися в укриттях. Вони наголошують, що бомбосховища не можна покидати доти, доки не буде офіційного повідомлення про можливість зробити це.

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Про рух танкових колон у сторону Запоріжжя повідомляє голова ОДА Олександр Старух.

А міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав містян дотримуватися максимального затемнення та вимкнення світла в домівках до окремого розпорядження

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