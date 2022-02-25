Его контролируют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Вячеслав Чаус.

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О чем сказал глава ОГА

"Уважаемые жители Черниговщины, первое и самое главное – Чернигов украинский и полностью котролируется ВСУ", – заявил он.

Обращение главы ОГА: смотрите видео

Наши бойцы готовы как никогда, – Чаус

Чаус сказал, что в регионе есть некоторые населенные пункты, в которых находится вражеская техника России. Однако ВСУ готовы как никогда и сегодня наносят сокрушительные удары по технике страны-оккупантки, которая имеет очень большие потери.

"Наши бойцы как никогда готовы убивать врагов на нашей земле", – подчеркнул глава ОГА.