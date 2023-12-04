Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил, почему этот город так беспокоит врага. Собственно, в понедельник 4 декабря вышло его новое интервью украинским журналистам.
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Почему Россия выпускает дроны на Староконстантинов
По словам спикера, "Шахеды" часто летят на Староконстантинов в Хмельницкой области, потому что там расположен военный аэродром. А на нем базируется тактическая авиация.
Потому что там находится аэродром базирования наших самолетов тактической авиации. Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего.
В то же время Игнат охарактеризовал тактику, используемую врагом для атак, и не только по Староконстантинову. Он констатировал, что оккупанты выпускают беспилотники по разным направлениям на один населенный пункт.
Атаки на Староконстантинов: хронология
- Утром 24 февраля 2022 года, около 05:00 Россия нанесла первый ракетный удар по Староконстантинову в Хмельницкой области. В результате на территории общины загорелся склад горюче-смазочных материалов воинской части.
- На следующий день, 25 февраля, около 21:00, оккупанты выпустили 4 ракеты типа "Калибр" по военному аэродрому. Впоследствии стало известно, что несущественно была повреждена взлетно-посадочная полоса, произошло возгорание травы.
- После этого ракетные атаки на эту базу в 2022 году были еще 5 и 29 марта и 11 апреля. В то же время 26 июля и 5 августа враг бил по этому аэродрому в 2023 году. Атака дронами-камикадзе произошла в ночь на 6 августа.
- Один из последних обстрелов Староконстантинова был в ночь на 1 ноября – на аэродром летели дроны-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, в ночь на 28 ноября российская армия пыталась атаковать город.