Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил, почему этот город так беспокоит врага. Собственно, в понедельник 4 декабря вышло его новое интервью украинским журналистам.

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Почему Россия выпускает дроны на Староконстантинов

По словам спикера, "Шахеды" часто летят на Староконстантинов в Хмельницкой области, потому что там расположен военный аэродром. А на нем базируется тактическая авиация.

Потому что там находится аэродром базирования наших самолетов тактической авиации. Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего.

В то же время Игнат охарактеризовал тактику, используемую врагом для атак, и не только по Староконстантинову. Он констатировал, что оккупанты выпускают беспилотники по разным направлениям на один населенный пункт.

Обратите внимание! В частности, в ночь на 25 ноября захватчики выпустили по Киеву дроны-камикадзе. Часть БПЛА летела с севера – Курской области, а другие – с юга, Приморско-Ахтарская. Важно, что ПВО сбила 66 целей.

Атаки на Староконстантинов: хронология