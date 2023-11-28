В результате сбития "Шахеда" в Староконстантиновской общине были повреждены по меньшей мере два частных дома. Так, падение обломков повредили крышу дома и выбили окна.

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Россияне атаковали только одним "Шахедом"

По состоянию на утро 28 ноября на месте падения обломков работали спасатели и коммунальщики.

Последствия падения обломков после атаки "Шахеда" / Фото Суспільне Хмельницький

В Хмельницкой ОВА подтвердили, что во время утренней вражеской атаки в регионе работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района.

В результате падения обломков пожара не было. Информации о травмированных тоже нет.

Больше деталей о ночной атаке

Этой ночью противовоздушной обороной уничтожен ударный БАЛА типа "Шахед", а к утру, на юге – разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Комментируя атаку россиян, представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне атакуют "Шахедами" не только для того, чтобы нанести удар в конкретный объект. Для оккупантов важно посмотреть как на том или ином маршруте будет работать противовоздушная оборона.

Игнат рассказал, что беспилотник летел через Виннитчину на Хмельнитчину в направлении Староконстантинова.

Он отметил, что "Шахеды" долетают до Хмельницкой области, потому что их сложно перехватить имеющимися средствами. Спикер подчеркнул, что "Шахед" было бы проще перехватить, если бы у украинских военных уже был самолет F-16