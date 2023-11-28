В Хмельницкой ОВА рассказали, что во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. Следует заметить, что дроны атаковали западный регион ориентировочно в 5:37 28 ноября, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке вражеских дронов на Хмельнитчину
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские "Шахеды" россияне отправили в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин написал ориентировочно перед 6 часов утра 28 ноября, что в Хмельницком районе (где и расположен Староконстантинов) работает ПВО. Он призвал людей перейти в укрытие.
Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района,
– заявил чиновник.
Однако он заверил, что пожара нет, травмированных тоже. Все соответствующие службы уже работали на месте происшествия.
Россия будет зимой бить по энергосистеме Украины
- Украина предупреждала, что Кремль не отказался от планов атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Британская разведка в ноябре объясняла, что Россия уже два месяца не применяет против Украины крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Все это оккупанты делают для того, чтобы сформировать боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.
- Разведка предупреждала, что оккупанты накопили ориентировочно 800 ракет, которыми могут зимой ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Из них 350 – это ракеты Х-101/555 и "Калибр".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что мощный ветер и снег может повлиять на атаки россиян. Ведь на работу дронов мощность ветра влияет – ветер может сдувать вражеские "Шахеды". Что касается авиации, то перепады температуры с "минусовой" на "плюсовую" могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов.