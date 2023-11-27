Плохая видимость, которую сейчас можно наблюдать в Украине, и сильные порывы ветра, влияют на работу авиации. Также эти факторы имеют влияние и на способность России "прицельно" бить дронами.

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Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что на работу БПЛА влияет мощность ветра, их может просто сдувать.

Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА – это фактически самолет, имеющий свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет,

– отметил Юрий Игнат.

В то же время представитель ВС ВСУ предупредил, что резкие перепады температуры с "минусовой" на "плюсовую" могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов. Это усложняет работу авиации.

Игнат отметил, что плохие погодные условия негативно влияют и на работу ПВО. По его словам, если зенитно-ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для мобильных огневых групп плохая видимость является очень негативным фактором относительно эффективности их работы.

Кроме того, Игнат отметил, что сегодняшняя ночь (27 ноября) была для украинцев достаточно спокойной по сравнению с предыдущими днями.

По его словам, в эту ночь "были моменты применения ракет Х-59, но безуспешно для врага". Он отметил, что дронов не было, потому что, видимо, противник решил отдохнуть после большой партии, которую запустил позапрошлой ночью.

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