Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне отработали новую тактику атаки Shahed-136. Последние несколько недель враг ее адаптировал и практиковал, но меньшим количеством дронов.

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Лучшая ПВО в Европе

В ноябре в Украине воздушные тревоги продолжались по 6 – 7 часов, потому что дроны постоянно находились в воздушном пространстве и их трудно было перехватить с самого начала.

Воздушная тревога 25 ноября в Украине продолжалось более 9 часов. Россияне тогда использовали новую тактику, а также траектории полетов, маршрутов с применением большого количества БПЛА. Враг тестировал, как эффективно эта тактика может влиять на прорыв и истощение украинского ПВО.

Атака была совершена именно на Киев, потому что в столице сейчас лучшая противовоздушная оборона не только в Украине, но и в Европе,

– объяснил военный обозреватель.

Обратите внимание! Россияне запустили в Киевскую область "Шахеды" черного цвета. Однако это не новые реактивные иранские дроны, которые были недавно представлены. По словам представителя командования Воздушных ВСУ Юрия Игната, оккупанты использовали карбон, которым покрыли фюзеляж дрона. Этот материал поглощает радиолокационный сигнал, что затрудняет работу ПВО по сбитию таких дронов.

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Цель – прорвать ПВО

Он спрогнозировал, что в дальнейшем россияне будут применять тактику комплексного использования дронов-камикадзе и разной номенклатуры вооружения, которая бы заставляла нашу ПВО применять разные алгоритмы противодействия. Ведь каждый вид ракет – баллистика, аэробалистика, крылатые, дозвуковые – имеет свой алгоритм.

Настоящий террор России энергетической инфраструктуры Украины может представлять собой запуск большого количества дронов-камикадзе, которые будут истощать, рассредоточивать и прорывать нашу ПВО,

– отметил Александр Коваленко.

Следом за дронами оккупанты могут запустить ракеты, и основным ударным элементом будут именно крылатые ракеты Х-101/Х-555 или "Калибры". Также система ПВО, по предположению военного обозревателя, будет нагружена ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Россияне могут одновременно использовать баллистические и аэробалистические ракеты.

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