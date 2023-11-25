В эфире телемарафона "Единые новости" спикер КГВА Михаил Шаманов сначала сообщил о 4 десятках враждебных целей. Впоследствии в телеграм-канале ведомства уточнили количество сбитых дронов, информирует 24 Канал.

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По предварительной информации, противник в очередной раз применил баражирующие "Шахеды", при чем было несколько волн, они шли по разным направлениям, постоянно меняя курс и вектор движения. Силами и средствами ПВО было поражено более 4 десятков воздушных целей,

– сказал он.

В то же время окончательные данные по типу и количеству "Шахедов" сообщат впоследствии Воздушные силы.

Шаманов добавил, что это уже 4-я атака российских БПЛА на столицу за этот месяц.

Он также рассказал, что россияне запускали дроны разными группами и волнами. Беспилотники заходили в воздушное пространство Киева с разных направлений и постоянно меняли курс и вектор движения.

Сбитых целей, вероятно, даже больше

В то же время в Воздушных силах заявили, что атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения.

В КГВА уточнили, что Силами и средствами ПВО было поражено почти 60 воздушных целей! В ведомстве опять подчеркнули, что окончательные данные озвучит командование Воздушных сил.

Во время массированной воздушной атаки БПЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей! Спасибо воинам ПВО за работу,

– сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

66 дронов сбили над Киевщиной

В Киевской области было уничтожено 66 дронов-камикадзе, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"66 примерно – это над Киевщиной уничтожено. А вот остальные – это подлетающие и по дороге их уничтожали Силы обороны на юге и востоке нашего государства", – сказал Игнат.

Важно ! В общей сложности россияне сегодня выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 71 "шахед". Около 40% дронов сбили мобильные огневые группы.

Последствия падения обломков дронов в столице

По предварительным данным киевской военной администрации, в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города: