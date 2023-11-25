Об этом сообщило командование Воздушных сил по состоянию на утро. Там призвали граждан дождаться отбоя, ведь воздушная тревога продолжается.

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Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Основное направление удара – Киев. Дождитесь отбоев,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах пообещали сообщить о результатах боевой работы впоследствии.

Обратите внимание! С 5 часов утра в Киевской и столице работает ПВО. В КГВА сообщили, что по предварительным данным, силами противовоздушной обороны в Киеве было поражено более 40 "Шахедов". Враг атаковал в несколько волн. Беспилотники заходили в воздушное пространство Киева по разным направлениям и постоянно меняли курс и вектор движения.

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