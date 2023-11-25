Об этом сообщило командование Воздушных сил по состоянию на утро. Там призвали граждан дождаться отбоя, ведь воздушная тревога продолжается.
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Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Основное направление удара – Киев. Дождитесь отбоев,
– говорится в сообщении.
В Воздушных силах пообещали сообщить о результатах боевой работы впоследствии.
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Главное об атаке и ее последствиях
- Российские войска с ночи атакуют Киев дронами-камикадзе. В результате падения обломков пострадали несколько человек, возникли пожары в разных районах столицы.
- Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали в Подольский район столицы.
- В результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошла вспышка на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок: у него острая реакция на стресс.
- Также в Соломенском районе в некоторых домах зафиксированы повреждения окон в квартирах.
- В столице из-за атаки дронов есть отключение света. Обесточены десятки домов и 120 учреждений. Продолжаются работы по восстановлению.