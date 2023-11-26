17:43, 25 ноября

Давид Арахамия возглавлял украинскую делегацию во время встреч с российскими оккупантами, которые проводились в Беларуси и Турции в 2022 году. Он назвал главную цель России в этих переговорах.

Захватчики хотели, чтобы Украина отказалась от курса в НАТО и стала нейтральным внеблоковым государством. Если бы тогда Киев согласился, нужно было бы вносить изменения в Конституцию. Но не факт, что оккупанты бы завершили войну.