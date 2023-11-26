Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 640 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Захватчики продолжают совершать преступления
Российские оккупанты продолжают совершать жуткие преступления. В частности, в одном из рохзмов россиянин рассказал, как изнасиловали женщину, а также проломили череп мужчине.
Россияне снова запустили "Шахеды"
Российские оккупанты по состоянию на вечер 25 ноября снова запустили "Шахеды". В частности, они двигаются в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Также об угрозе предупреждают жителей Черкасской области.
Байден почтил жертв Голодомора
Джо Байден в День памяти почтил жертвы Голодомора. Президент США подчеркнул, что эту годовщину Украина снова встретила, борясь за свой суверенитет и свою независимость. Байден отметил: мы – едины с Украиной.
Что происходит на фронте
Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Украинские герои удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Врагу продолжают наносить потери. Тем временем обезумевшие оккупанты бьют по украинским городам и селам.
Еврокомиссия выделит деньги на ремонт портов
Еврокомиссия выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов. Это сделают, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции.
Одессу прикроют "очень мощными" системами ПВО
Владимир Зеленский заявил, что Одессу прикроют мощными системами ПВО. Украинский лидер анонсировал, что это произойдет уже скоро.
Энергетики переходят в усиленный режим работы
Часть территории Украины на выходных накрыла непогода, из-за чего могут возникнуть проблемы с электроэнергией. Потому украинские энергетики переходят в усиленный режим работы.
Арахамия объяснил, почему Украина отказалась от переговоров
Давид Арахамия возглавлял украинскую делегацию во время встреч с российскими оккупантами, которые проводились в Беларуси и Турции в 2022 году. Он назвал главную цель России в этих переговорах.
Захватчики хотели, чтобы Украина отказалась от курса в НАТО и стала нейтральным внеблоковым государством. Если бы тогда Киев согласился, нужно было бы вносить изменения в Конституцию. Но не факт, что оккупанты бы завершили войну.
На Востоке погиб воин Михаил Угринюк
Военнослужащий был родом из села Куты Ивано-Франковской области, но вместе с семьей проживал во Львовской области. Михаил Угринюк выполнял боевые задания на Запорожском, Херсонском и Донецком направлениях. Погиб 23 ноября возле Авдеевки.
Если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал, – Зеленский
Украинский лидер подчеркнул, что российского диктатора необходимо остановить.
Если бы он (Путин – 24 Канал) мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал,
– подчеркнул президент.
Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украине обязательно удастся остановить Путина.
Оккупанты используют идеологическое воспитание, чтобы "сломать" идентичность украинских детей, которых они похитили. Все, чтобы они не чувствовали себя украинцами. Об этом 24 Каналу заявил правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский, отметив, что сейчас над возвращением малышей работают.
В результате российской атаки в Киеве поврежден детский сад. Директор дошкольного учреждения рассказала, что обломки дрона упали на крышу. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также женщина поделилась реакцией украинских защитников.
"Пришли военные, сказали: "Извините, что не уберегли ваш детский сад". Это настолько было трогательно, настолько задело за душу, даже хотелось плакать", – добавила директор.
В Киеве 24 ноября водитель наехал на полицейского, оформлявшего ДТП. Дальше – пытался скрыться с места событий.
Владимир Зеленский предостерег Россию от атак по энергетической инфраструктуре Украины. Глава государства предупредил, что агрессор может получить опасный ответ.
Они должны это понимать. Эти месседжи должны идти не из Украины, а должны идти со всего мира,
– подчеркнул президент.
Украина будет конвоировать корабли, которые будут идти по "зерновому коридору"
Владимир Зеленский выступил на конференции Grain from Ukraine. Он объяснил, как именно Украина будет обеспечивать безопасность "зернового коридора".
Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего,
– подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, где в Украине "реальные проблемы" с ПВО
Президент отметил, что самые большие проблемы в регионах, граничащих с Россией и Беларусью, в прифронтовых городах вблизи временно оккупированных территорий. Речь идет о Запорожье, Херсоне, Днепре, а также Донецком направлении.
Также Зеленский заявил об угрозе Сумам, Чернигову и Черкассам. Он подчеркнул, что на этих направлениях очень сложно, потому что Россия использует все имеющееся оружие.
Президент зажег свечу памяти
Глава государства зажег свечу памяти о тех, чья жизнь была отнята во время Голодомора-геноцида. Также Зеленский призвал сделать это всех, кто может, всех солидарных с Украиной.
Пусть наше единство сегодня и всегда хранит правду обо всем том, через что пришлось пройти Украине, и всегда защищает наших людей и наше государство от российского зла,
– подчеркнул президент.
Финский спикер выступил на украинском в Раде
Финский спикер выступил перед Верховной Радой. Сделал это на украинском языке, что поразило депутатов. После последнего слова Юсси Халла-ахо нардепы аплодировали стоя.
Нардеп Роман Грищук показал кадры поврежденного в результате российской атаки детского сада в Соломенском районе Киева.
"В годовщину Голодомора Москва продолжает свою политику уничтожения украинцев. Прямо. Не скрывая. Регулярно", – подчеркнул депутат.
Детсад в Соломенском районе после атаки "Шахедов" / Фото из соцсетей Грищука
Депутат Ровненского облсовета незаконно обогатился
ГБР разоблачило депутата Ровненского облсовета, руководителя лесной отрасли региона, во владении незаконным состоянием на миллионы долларов. По данным СМИ, речь идет о Виталие Суховиче.
Зеленский назвал одно из крупнейших достижений Украины в войне
Украине постепенно удалось возобновить экспорт из морских портов. Для этого пришлось вытеснить Черноморский флот России.
Именно изгнание вражеского флота президент Владимир Зеленский считает одним из самых больших достижений Украины.
Сегодня в Киев прибыли спикеры и представители парламентов иностранных государств. В частности, Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польши, Эстонии. Владимир Зеленский подчеркнул, что для нас большая честь разделить с ними этот особый исторический день.
Президент рассказал, что во время встречи подробно обсудили возможные пути усиления международной поддержки Украины, эффективность начатой нашим государством гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".
"Спасибо за поддержку этой программы и участие в ее втором саммите", – подчеркнул глава государства.
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по областям.
Будут ли плановые отключения света после массированной атаки
Сейчас у Украины достаточно электроэнергии для покрытия потребностей граждан. Дефицит не был зафиксирован.
Ограничения временно возможны в Киеве и Киевской области в связи с повреждениями в результате вражеского обстрела линий Укрэнерго и соответственно ремонтными работами, а также в результате непогоды и боевых действий в других областях,
– подчеркнули в Минэнерго.
Швейцария предоставит Украине помощь на 100 миллионов
В ходе визита в Киев президент Швейцарии заявил, что его государство приняло решение о дополнительном пакете помощи Украине на 100 миллионов швейцарских франков на следующие несколько лет.
Это позволит повысить наше участие в решении аспектов разминирования и продуктов снабжения, а также будет способствовать экспорту зерновых из Украины,
– подчеркнул Ален Берс.
Добавил, что очень важно, чтобы зерно и удобрения попадали на европейские рынки.
Черные "Шахеды": использовал ли враг реактивные дроны
Спикер командования Воздушных сил заявил, что "Шахеды", которыми ночью оккупанты атаковали Украину, не реактивные. Юрий Игнат отметил, что оккупанты использовали карбон, который является поглотительным материалом для радиолокационного сигнала.
Черниговская область – ракетная опасность.
В Киевской области объявили тревогу из-за угрозы баллистики
В Воздушных силах сообщили: "Киевская область – угроза применения баллистического вооружения".
Спикер командования Воздушных сил отметил, что российские дроны не зря кружат по областям, изучая слабые места ПВО. В то же время Игнат в очередной раз подчеркнул, что прикрыть всю территорию Украины сложно, поскольку площадь государства составляет более 603 тысяч "квадратов".
Мобильная огневая группа может обеспечить радиус сбивания цели на 1 – 2 километра. Украине не хватает средств, чтобы сбивать "Шахеды" по их маршруту.
Освобожденный из плена воин Максим Колесников прокомментировал упреки в том, что якобы ему следует "пройти реабилитацию и излечиться от ненависти к России, россиянам и их языку". Защитник подчеркнул, что мы боремся против геноцида украинского народа на его собственной земле, одно из проявлений которого – уничтожение украинского языка.
"Вынужден вам отказать – я не собираюсь учиться прощению, принятию, толерантности русскости в каких-либо проявлениях. Я не вижу никакой причины так поступать и приспосабливаться к вам. Я буду продолжать так относиться к России", – подчеркнул Колесников.
В СБУ раскрыли детали атаки на Крымский мост
Во время атаки на Крымский мост 17 июля 2023 года Служба безопасности Украины пыталась поразить не только его, но и оказавшийся на пути морских дронов Sea Baby фрегат "Адмирал Эссен".
Впрочем, поразить вражеский фрегат не удалось, поэтому команда решила запустить процесс самоуничтожения дронов, чтобы Sea Baby не попали в руки врага. Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис".
Россия прекратила обстрелы крылатыми ракетами из-за проблем с логистикой
Ракетоносители Черноморского флота России традиционно пополняли запасы крылатых ракет на базе в Севастополе, однако теперь там опасно. Вероятно, враг захочет использовать Новороссийск для этого, однако это повлияет на логистику.
В Донецкой области оккупанты массово сдаются в плен
Украинские защитники продолжают наступательные операции по деоккупации всех наших территорий. Тем временем захватчики сдаются в плен в Донецкой области.
Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. В то же время отметил, что активность российской пехоты до сих пор высока.
В пятницу, 25 ноября, еще трое оккупантов выбрали жизнь. Захватчики сдавались в плен и ночью, в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Есть информация, что еще до десятка оккупантов тоже сдались в плен,
– подчеркнул Александр Штупун.
В ряде областей Украины звучала тревога
После очередной тревожной ночи россияне не планируют останавливаться – на значительной части правобережья Украины снова звучали сирены. В Днепропетровской области слышали звуки взрывов.
По состоянию на 12:58 тревога звучала в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Воздушные Силы заявили, что сирены связаны с угрозой применения ракетного вооружения.
В Энергодаре ликвидировали коллаборанта
На временно оккупированной территории Запорожской области был ликвидирован еще один коллаборант. Интересно, что предателя переехал вражеский БТР. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Также городской голова добавил, что в целом эта неделя для врага некомфортна, потому что после взрывов, которые происходили 2 дня назад в Джанкое, до сих пор закрыт пункт перехода на Чонгаре.
Группа БПЛА кружила и ждала другой, чтобы массированно атаковать
Враг решил накопить больше беспилотников для одновременного удара по столице, поэтому некоторое время группы БПЛА просто кружили над Украиной. Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.
Юрий Игнат рассказал, что ночью дроны в Киев летели с двум направлений. Это был Приморско-Ахтарский Краснодарский край, а также Курская область. Из Курской области беспилотники сразу улетели на Киев. А "Шахеды" с юго-восточного направления пытались "дождаться" других групп, кружили своими классическими направлениями.
Число пострадавших выросло
Виталий Кличко сообщил, что количество раненых в столице выросло. Среди раненых есть дети.
В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Президент обратился к украинцам в день памяти жертв Голодомора
Он в очередной раз напомнил, что стоит за этим днем и почему важно хранить память убитых в 20 веке.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ежегодно в конце ноября украинцы ощущают холод и мороз независимо от условий пребывания – внутри. Четвертая суббота ноября – День памяти жертв Голодоморов. Народ испытывает боль и гнев из-за несправедливости, которую ему пришлось пережить.
Владимир Зеленский еще раз акцентировал, что 25 ноября Украина чтет память миллионов. Ровно в 16:00 в их честь по всей стране граждане зажгут свечи. Со своими семьями, детьми и внуками.
Зеленский отреагировал на массированную атаку дронами
Владимир Зеленский указал на то, что страна-агрессор сделала это в ночь на день памяти жертв Голодомора, а именно на 90-ю годовщину трагедии.
Украинский лидер уверен, что Россия выбрала такую дату не случайно.
Сознательный террор. Именно в это время,
– написал Зеленский.
В Черкасской области сбили вражеский "Шахед"
Начальник Черкасской ОВА сообщил, что суббота в области началась с тревоги в 5,5 часов. Он рассказал, что на рассвете наши защитники уничтожили в небе над Черкасским районом вражеский "Шахед".
Обломки упали на открытую территорию. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сколько воздушных целей сбила ПВО
Запущено около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. 71 – уничтожено противовоздушной обороной.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Сколько целей уничтожили над Киевом
Силы противовоздушной обороны сбили более 60 воздушных целей, летевших в Киев ночью. Враг атаковал в несколько волн.
Спикер КГВА Михаил Шаманов сначала сообщил о 4 десятках вражеских целей. Впоследствии в телеграм-канале ведомства уточнили количество сбитых дронов.
Ночью враг выпустил по Украине рекордное количество "Шахедов"
Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Shahed-131/136". Основное направление удара – Киев, сообщили в Воздушных силах.
Дроны сбивали и в других регионах
Силы обороны Юга сообщили, что вражеские беспилотники атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. В общем, там сбили три БПЛА.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что враги атаковали область ночью. Наши военные сбили 5 дронов и ракету врага.
В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели уже направляются на место.
В ночь подрыва Крымского моста могли атаковать флагман Черноморского флота
Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост в районе 145-й опоры. Украинские спецслужбы сообщили, что они могли атаковать и носителя крылатых ракет врага типа "Калибр".
Однако глава Службы безопасности Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказали в фильме "СБУ. Спецоперации победы", почему этого не случилось.
Вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что для уничтожения необходимо было "подрезать" логистику оккупантов, а уже тогда вернуться к флагману.
Убломки дронов упали в нескольких районах Киева
В столице обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Печерском, Подольском и Днепровском районах. В Соломенском районе возник пожар в помещение детского сада. Известно о минимум двух пострадавших, одна из них – ребенок.
В Днепровском районе Киева небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Виталий Кличко сообщил, что возгорания нет. Также, к счастью, обошлось без потерпевших.
В Киеве работала ПВО
Первые сообщения о звуках взрывов появились в сети перед 5:00. Местные власти рассказали, что в столице работает противовоздушная оборона.
Большое количество "Шахедов" летело на Киев
После 4:00 в Киевской городской военной администрации предупредили о большом количестве вражеских БПЛА, которые заходят в Киев с разных направлений.
Настоятельно просим находиться в укрытиях до отбоя тревоги,
– написал Сергей Попко, начальник КГВА.
На Киев летела ракета
Воздушные силы сообщили, что по состоянию на 03:30 в Киев летела ракета с Севера. На территории украинской столицы была объявлена воздушная тревога.
Российская ракета прекратила свое существование, однако детали пока не раскрывают.
В ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили "Шахеды" по территории Украины. В пригороде Киева работала ПВО. Пока неизвестно, сколько вражеских дронов сбили защитники украинского неба.