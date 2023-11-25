Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 640 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:35, 25 листопада

У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце.

07:30, 25 листопада

У ніч підриву Кримського мосту могли атакувати флагман Чорноморського флоту

Україна у ніч проти 17 липня атакувала Кримський міст в районі 145-ї опори. Українські спецслужби повідомили, що вони могли атакувати й носія крилатих ракет ворога типу "Калібр".

Проте голова Служби безпеки Василь Малюк та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги", чому цього не трапилось.

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що для знищення необхідно було "підрізати" логістику окупантів, а вже тоді повернутися до флагмана.

07:21, 25 листопада

Улвмки дронів впали у кількох районах Києва

У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщення дитячого садочка. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одна із них – дитина.

У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.

05:10, 25 листопада

У Києві працювала ППО

Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00. Місцева влада розповіла, що у столиці працює протиповітряна оборона.

04:54, 25 листопада

Велика кількість "Шахедів" летіла на Київ

Після 4:00 у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих БпЛА, що заходять на Київ з різних напрямків.

Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги,
– написав Сергій Попко, начальник КМВА.

03:40, 25 листопада

На Київ летіла ракета

Повітряні сили повідомили, що станом на 03:30 на Київ летіла ракета з Півночі. На території української столиці була оголошена повітряна тривога.

Російська ракета припинила своє існування, однак деталей наразі не розкривають.

У ніч на 25 листопада російські окупанти запустили "Шахеди" по території України. У передмісті Києва працювала ППО. Наразі невідомо, скільки ворожих дронів збили захисники українського неба.