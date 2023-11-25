Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 640 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце.
У ніч підриву Кримського мосту могли атакувати флагман Чорноморського флоту
Україна у ніч проти 17 липня атакувала Кримський міст в районі 145-ї опори. Українські спецслужби повідомили, що вони могли атакувати й носія крилатих ракет ворога типу "Калібр".
Проте голова Служби безпеки Василь Малюк та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги", чому цього не трапилось.
Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що для знищення необхідно було "підрізати" логістику окупантів, а вже тоді повернутися до флагмана.
Улвмки дронів впали у кількох районах Києва
У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщення дитячого садочка. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одна із них – дитина.
У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.
У Києві працювала ППО
Перші повідомлення про звуки вибухів з'явилися у мережі перед 5:00. Місцева влада розповіла, що у столиці працює протиповітряна оборона.
Велика кількість "Шахедів" летіла на Київ
Після 4:00 у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих БпЛА, що заходять на Київ з різних напрямків.
Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги,
– написав Сергій Попко, начальник КМВА.
На Київ летіла ракета
Повітряні сили повідомили, що станом на 03:30 на Київ летіла ракета з Півночі. На території української столиці була оголошена повітряна тривога.
Російська ракета припинила своє існування, однак деталей наразі не розкривають.
У ніч на 25 листопада російські окупанти запустили "Шахеди" по території України. У передмісті Києва працювала ППО. Наразі невідомо, скільки ворожих дронів збили захисники українського неба.