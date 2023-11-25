07:21, 25 листопада

У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщення дитячого садочка. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одна із них – дитина.

У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.