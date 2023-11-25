Про це повідомило командування Повітряних сил станом на ранок. Там закликали громадян дочекатись відбою, адже повітряна тривога триває.
Дивіться також Росія атакувала Київ "Шахедами", є руйнування та постраждалі: хронологія 640 дня війни
Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Основний напрямок удару – Київ. Дочекайтесь відбоїв,
– ідеться в повідомленні.
У Повітряних силах пообіцяли сповістити про результати бойової роботи згодом.
Дивіться також У Києві уламки дронів впали на садочок та інші будівлі у кількох районах: постраждала дитина
Головне про атаку та її наслідки
- Російські війська з ночі атакують Київ дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків постраждали кілька людей, виникли пожежі у різних районах столиці.
- Мер столиці Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.
- Унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка. У цьому районі постраждала 11-річна дитина: у неї гостра реакція на стрес.
- Також у Солом'янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.
- У столиці через атаку дронів є відключення світла. Знеструмлено десятки будинків та 120 установ. Тривають роботи з відновлення.