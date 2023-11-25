Про це повідомило командування Повітряних сил станом на ранок. Там закликали громадян дочекатись відбою, адже повітряна тривога триває.

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Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Основний напрямок удару – Київ. Дочекайтесь відбоїв,

– ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах пообіцяли сповістити про результати бойової роботи згодом.

Зверніть увагу! З 5 години ранку на Київщині та столиці працює ППО. У КМВА повідомили, що за попередніми даними, силами протиповітряної оборони у Києві було вражено понад 40 "Шахедів".

Ворог атакував у кілька хвиль. Безпілотники заходили в повітряний простір Києва з різних напрямків та постійно змінювали курс та вектор руху.