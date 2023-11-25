"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце. Виклики медиків у Соломʼянському районі. Бригади виїхали", – написав мер.

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У столиці збивають "Шахеди"

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі Києва збили ворожий дрон. Там впали уламки та сталося загоряння у житловому та нежитлових приміщеннях. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. У КМВА додали, що в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах.

Відомо про руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок, які опинились під завалами.

Внаслідок атаки постраждала 11-річна дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес. Спеціалісти надають допомогу. Загалом, відомо про двох постраждалих у цьому районі.

У Солом'янський район викликали ще одну бригаду медиків. Також фахівці знадобились у Подільському районі.

Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!

– написав Кличко.

На місці працюють усі екстрені служби.

Також відомо про збиття ворожого БпЛА у Печерському районі. Туди виїхали фахівці.

Очільник міста також попередив, що на столицю "йде" ще кілька груп ворожих дронів.

Росія атакує Київщину

Вночі проти 22 листопада ворог також завдавав ударів по території Київської області. Тоді спрацювала протиповітряна оборона. У КМВА не повідомляли деталей цієї атаки. Майже одразу після півночі оголосили відбій повітряної тривоги.

Вранці 11 листопада. Місцева влада розповіла, що вороги атакували регіон балістичними ракетами "Іскандер". Внаслідок атаки не було руйнувань та постраждалих. Вибуховою хвилею було пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також були незначні пошкодження господарських приміщень.

У ніч на 10 листопада окупанти атакували Київську область за допомогою безпілотників. Повітряна тривога тривала майже півтори години.