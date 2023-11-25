Были ли это реактивные "Шахеды", в эфире телемарафона ответил спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Реактивные или нет

"Вполне понятно, что это не реактивные", – подчеркнул спикер.

Заметил, что Иран показал перспективную модель "Шахеда". Впрочем, неизвестно, что они производят, в каком количестве и какая вообще будет судьба реактивного беспилотника.

Юрий Игнат также предположил, что, возможно, оккупантам понравилась идея относительно черного цвета. В то же время подчеркнул, что оккупанты и раньше совершенствовали как дроны, полученные от Ирана, так и собственного производства. В частности, используя определенные композитные материалы для меньшей отражательной поверхности.

Сейчас мы видим, что использовали они карбон, являющийся поглотительным материалом для собственно радиолокационного сигнала,

– отметил спикер.

Заметил, что карбон сам по себе может быть чёрным.

Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп, нуждающихся в визуальной привязке. Собственно, это тоже будет проблемой. Но, как видите, сейчас справились даже с таким вызовом,

– подчеркнул спикер.

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Обратите внимание! Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество дронов, – 75 "Шахедов". Основным направлением удара агрессора стала столица. По уточненным данным, защитники неба уничтожили 74 дрона-камикадзе.

Коротко о модернизированных иранских "Шахедах"