Чи були це реактивні "Шахеди", в ефірі телемарафону відповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Реактивні чи ні

"Цілком зрозуміло, що це не реактивні", – підкреслив спікер.

Зауважив, що Іран показав перспективну модель "Шахеда". Втім, невідомо, що вони виготовляють, у якій кількості і яка взагалі буде доля реактивного безпілотника.

Юрій Ігнат також припустив, що можливо, окупантам сподобалася ідея щодо чорного кольору. Водночас наголосив, що окупанти й раніше удосконалювали як дрони, отримані від Ірану, так і власного виробництва. Зокрема, використовуючи певні композитні матеріали для меншої сітловідбивальної поверхні.

Зараз ми бачимо, що використали вони карбон, який є поглинальним матеріалом для власне радіолокаційного сигналу,

– зазначив речник.

Зауважив, що карбон сам по собі може бути чорним.

Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп, тих, кому потрібна візуальна прив'язка. Власне, це буде теж проблемою. Але, як бачите, зараз впоралися навіть з таким викликом,

– підкреслив речник.

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Зверніть увагу! Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість дронів, – аж 75 "Шахедів". Основним напрямком удару агресора стала столиця. За уточненими даними, захисники неба знищили 74 дрони-камікадзе.

Коротко про модернізовані іранські "Шахеди"