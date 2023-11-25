Як розповіли Повітряні Сили, вночі ворог запустив рекордну кількість бойових дронів, більшість з яких була направлена на столицю. Все, що відомо про атаку на Київ – зібрав 24 Канал.

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Довга тривога в Києві

Повітряну тривогу у Києві та області оголосили ще о 02:37. Пізніше, близько 4 ранку, у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих безпілотників, що заходять з різних напрямків. Вони змінювали курс та вектор руху. Фіксувалася робота протиповітряної оборони.

Повітряні Сили оголосили про чисте небо після понад 6 годин тривоги – відбої пролунали о 8:46. Варто зазначити, що росіяни здійснили цю атаку в День пам’яті жертв голодомору. Так вони продовжують геноцид України та українців.

Скільки вдалося збити

Повітряні Сили повідомили, що на Україну 25 листопада запустили 75 дронів-камікадзе типу "Шахед" та одну керовану авіаційну ракету. З них вдалося збити 71 безпілотник. Ракету збили над Дніпропетровською областю.

Безпосередньо над Києвом та областю, за інформацією військової адміністрації, ППО вдалося приземлити понад 60 ворожих безпілотників.

Цей напад став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення.

Наслідки атаки

Як повідомили у КМВА, уламки ворожих дронів впали в Голосіївському районі на зону зелених насаджень, потерпілих немає. Також падіння уламків внаслідок збиття зафіксовано у Печерському районі – на незабудовану територію, без наслідків.

У Солом'янському районі військова адміністрація доповідає про двох постраждалих. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Однією з постраждалих була 11-річна дівчинка. Госпіталізовувати їх не стали. Також у цьому районі пошкоджено 5-поверховий будинок – руйнування на другому поверсі, вибиті шибки. В будівлі заблоковано дві жінки. Проводяться роботи з деблокування.

Також відомо про падіння уламків на приміщення дитячого садка, там було загоряння. У Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Без наслідків.

Вимкнення світла в столиці

У Міненерго повідомили, що після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. У Київській області відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу. Тривають роботи з відновлення.