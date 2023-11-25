Как рассказали Воздушные Силы, ночью враг запустил рекордное количество боевых дронов, большинство с которых было направлено в столицу. Все, что известно об атаке на Киев – собрал 24 Канал.

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Долгая тревога в Киеве

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена еще в 02:37. Позже, около 4 утра, в Киевской городской военной администрации предупредили о большом количестве вражеских беспилотников, которые заходят с разных направлений. Они изменяли курс и вектор движения. Фиксировалась работа противовоздушной обороны.

Воздушные Силы объявили о чистом небе после более чем 6 часов тревоги – отбои прозвучали в 8:46. Следует отметить, что россияне совершили эту атаку в День памяти жертв голодомору. Так они продолжают геноцид Украины и украинцев.

Сколько удалось сбить

Воздушные Силы сообщили, что на Украину 25 ноября запустили 75 дронов-камикадзе типа "Шахед" и одну управляемую авиационную ракету. С них удалось сбить 74 беспилотника. Ракету сбили над Днепропетровской областью.

Непосредственно над Киевом и областью, по информации военной администрации, ПВО удалось приземлить более 60 вражеских беспилотников.

Это нападение стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения.

Последствия атаки

Как сообщили в КГВА, обломки вражеских дронов упали в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, пострадавших нет. Также падение обломков в результате сбития зафиксировано в Печерском районе – на незастроенную территорию, без последствий.

В Соломенском районе военная администрация докладывает о двух пострадавших. Они получили острую реакцию на стресс. Одной из пострадавших была 11-летняя девочка. Госпитализировать их не стали. Также в этом районе поврежден 5-этажный дом – разрушение на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Производятся работы по деблокированию.

Также известно о падении обломков на помещение детского сада, там было возгорание. В Днепровском районе Киева небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Без последствий.

Выключение света в столице

В Минэнерго сообщили, после обстрела в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. В Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение в результате обстрела. Продолжаются работы по восстановлению. Работы по восстановлению завершены, однако в столице возможны временные отключения электроэнергии.