В Соломенском и Днепровском районах столицы упали обломки дронов . В обоих районах столицы они повлекли за собой разрушение.
Россия пытается повысить эффективность "Шахедов": фото, как мобильные группы ПВО сбивают дроны
Под завалами есть люди
В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели уже направляются на место.
Мэр города Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенском районе упали обломки сбитых дронов. Они повредили второй этаж пятиэтажки. Спасатели работают над деблокировкой двух женщин, оказавшихся там под завалами.
Также в Соломенском районе обломки упали на помещение детского сада, там было возгорание.
О последствиях падения обломков "Шахеда" в Днепровском районе Киева. Небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Виталий Кличко сообщил, что возгорания нет. Также, к счастью, обошлось без потерпевших.
Россия утром 25 ноября атаковала Киев
- Враг не оставляет в покое украинскую столицу. Около 3:00 мониторинговые каналы сообщали, что на Киев движется ракета. Однако она прекратила свое существование и не достигла цели, поэтому оккупанты начали запускать "Шахеды". Информация о первых взрывах появилась около 5 утра.
- Позже местные власти рассказали, что это работа противовоздушной обороны, которая работает на вражеских целях. В результате падения обломков уже сбитых БПЛА произошло возгорание в помещение детского сада в Соломенском районе. Там известно как минимум о двух пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь.
- Среди пострадавших – 11-летняя девочка. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.