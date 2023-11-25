В Соломенском и Днепровском районах столицы упали обломки дронов . В обоих районах столицы они повлекли за собой разрушение.

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Под завалами есть люди

В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели уже направляются на место.

Мэр города Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенском районе упали обломки сбитых дронов. Они повредили второй этаж пятиэтажки. Спасатели работают над деблокировкой двух женщин, оказавшихся там под завалами.

Также в Соломенском районе обломки упали на помещение детского сада, там было возгорание.

О последствиях падения обломков "Шахеда" в Днепровском районе Киева. Небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Виталий Кличко сообщил, что возгорания нет. Также, к счастью, обошлось без потерпевших.

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