У Солом'янському та Дніпровському районах столиці впали уламки дронів. У обох районах столиці вони спричинили руйнування.

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Під завалами є люди

У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце.

Мер міста Віталій Кличко також поінформував, що у Солом'янському районі впали уламки збитих дронів. Вони пошкодили другий поверх п'ятиповерхівки. Рятувальники працюють над деблокуванням двох жінок, які опинились там під завалами.

Також у Солом'янському районі уламки впали на приміщення дитячого садка, там було загоряння.

Про наслідки падіння уламків "Шахеда" у Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.

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