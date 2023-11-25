У Солом'янському та Дніпровському районах столиці впали уламки дронів. У обох районах столиці вони спричинили руйнування.
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Під завалами є люди
У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники вже прямують на місце.
Мер міста Віталій Кличко також поінформував, що у Солом'янському районі впали уламки збитих дронів. Вони пошкодили другий поверх п'ятиповерхівки. Рятувальники працюють над деблокуванням двох жінок, які опинились там під завалами.
Також у Солом'янському районі уламки впали на приміщення дитячого садка, там було загоряння.
Про наслідки падіння уламків "Шахеда" у Дніпровському районі Києва невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Віталій Кличко повідомив, що загоряння немає. Також, на щастя, обійшлося без потерпілих.
Росія зранку 25 листопада атакувала Київ
- Ворог не залишає у спокої українську столицю. Близько 3 години ночі моніторингові канали повідомляли, що на Київ рухається ракета. Однак вона припинила своє існування та не досягла цілі, тож окупанти почали запускати "Шахеди". Інформація про перші вибухи з'явилась близько 5 ранку.
- Пізніше місцева влада розповіла, що це – робота протиповітряної оборони, яка працює на ворожих цілях. Внаслідок падіння уламків вже збитих БпЛА сталося займання у приміщення дитячого садка у Солом'янському районі. Там відомо щонайменше про двох постраждалих. Медики надали їм необхідну допомогу.
- Серед постраждалих 11-річна дівчинка. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.