Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що сотні мобільних вогневих груп щодня заступають на бойове чергування для прикриття важливих об'єктів.
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Щодня на бойове чергування заступають сотні мобільних вогневих груп
"Щодня на Сумському напрямку Північної операційної зони для прикриття військових об'єктів та об'єктів критичної цивільної інфраструктури на бойове чергування заступають сотні мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони", – розповів генерал-лейтенант.
За його словами, росіяни намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе шляхом використання їх в темний час доби.
Однак українські бійці цілодобово перебувають у повній бойовій готовності успішно виявляти й знищувати ворожі цілі.
Робота мобільних груп по "Шахедах" / Фото командування Об'єднаних Сил ЗС України
Як Росія атакує "Шахедами"
- Від початку застосування "Шахедів" у війні проти України росіяни кілька разів міняли свою тактику.
- Як розповів спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, спершу окупанти застосовували дрони поодиноко вдень, потім завдавали ударів групами, після чого вирішили здійснювати точкові удари.
- Наразі росіяни атакують безпілотниками фактично врозкид. Тобто дрони залітають з Приморсько-Ахтарська (Росія) і направляються у різні регіони України.
- Ігнат наголосив, що росіяни не тільки промацують ППО України, але й намагаються завдавати ударів.
- У розвідці Міноборони Британії вважають, що росіяни використовують "Шахеди", щоб сформувати бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.
- Уночі 24 листопада Росія вкотре атакувала "Шахедами", застосувавши 3 безпілотники. Всі цілі було знищено.