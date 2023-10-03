Зокрема, це роблять, щоб протидіяти майбутнім атакам Росії по енергетичній інфраструктурі України. Зрештою це допоможе критичній інфраструктурі працювати краще, попри постійну загрозу з неба.
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Як відбувається підготовка оборони на Півночі
Наєв зазначив, що у Північній операційній зоні наразі вживають заходи, щоб підвищити кількість вогневих мобільних груп. Наразі цей процес керують військові разом з головами обласних військових адміністрацій.
За словами генерала, це потрібно для того, щоб підвищити ефективність української системи протиповітряної оборони.
Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну,
– наголосив він.
Сергій Наєв розповів про підготовку мобільних вогневих груп на Півночі / Відео з телеграм-каналу Сергія Наєва
Наостанок Наєв розповів, що українська армія рухається далі у здобутті перемоги над ворогом. Він також підкреслив, що всі разом ми зможемо закінчити війну, а також сказав національне гасло – Слава Україні!
Росіяни знову почали обстріл енергетики України
- Ворог 21 вересня 2023 року вперше за майже пів року завдав обстрілу по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Зокрема, у Києві були перші відключення світла.
- Без електроенергії лишилися жителі кількох мікрорайонів Святошинського району української столиці. Також були пошкоджені енергомережі й у Київській області.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що через пошкодження майже тисяча абонентів лишилося без світла. Він також застеріг, що такі атаки можуть продовжуватися на українську енергетику й надалі.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що енергетичний терор нашої держави уже триває близько 2 тижнів. Однак наразі наслідки таких дій окупантів не є відчутними для наших громадян.