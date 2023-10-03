Зокрема, це роблять, щоб протидіяти майбутнім атакам Росії по енергетичній інфраструктурі України. Зрештою це допоможе критичній інфраструктурі працювати краще, попри постійну загрозу з неба.

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Як відбувається підготовка оборони на Півночі

Наєв зазначив, що у Північній операційній зоні наразі вживають заходи, щоб підвищити кількість вогневих мобільних груп. Наразі цей процес керують військові разом з головами обласних військових адміністрацій.

За словами генерала, це потрібно для того, щоб підвищити ефективність української системи протиповітряної оборони.

Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну,

– наголосив він.

Сергій Наєв розповів про підготовку мобільних вогневих груп на Півночі / Відео з телеграм-каналу Сергія Наєва

Наостанок Наєв розповів, що українська армія рухається далі у здобутті перемоги над ворогом. Він також підкреслив, що всі разом ми зможемо закінчити війну, а також сказав національне гасло – Слава Україні!

Росіяни знову почали обстріл енергетики України