Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер. Дипломат зазначив, що ситуація взимку може бути дуже складною.

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Посол нагадав, що наразі з Німеччини доставлені вже 4 системи IRIS-T, а найближчими роками ця кількість збільшиться.

Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини,

– зазначив Єґер.

Єгер також зауважив, що німецька сторона уважно спостерігає за тим, щоб надана допомога використовувалася так, як це передбачено.

"У нас складається враження, що наші українські партнери відповідально ставляться до підтримки, яку вони отримують від Німеччини", – констатував посол.

Зауважте. Німеччина виділила Україні минулої зими 260 мільйонів євро, а на цю зиму підтримка країни сягне близько 300 мільйонів євро.

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