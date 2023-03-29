Генеральний директор німецького оборонного підрядника Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його компанія проводить переговори з Києвом про експорт танка Panther, який в Україні відомий як "Пантера".

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Що відомо про танки Panther

Panther не дуже відрізняється від Leopard. Проте в першому знано сучасніші системи управління боєм та озброєння. Panther також має вдосконалені пускові установки для баражуючих боєприпасів HERO 120, які дають танку можливість тримати дрон-камікадзе на борту.

Panther заснований на корпусі Leopard 2A4 і й використовує ту ж силову установку, але основні відмінності полягають у вежі: Panther тепер має велику 130-мм гармату з автоматичним заряджанням, що усуває необхідність у четвертому члені екіпажу для заряджання снарядів.

Для захисту танк обернутий шаром цільнозварної сталевої броні. Другий шар включає реактивну броню на основі датчиків. І третій рівень складається з системи активного захисту Rheinmetall (ADS) та системи активного захисту (APS). Rheinmetall стверджує, що ADS здатна захистити від снарядів з кінетичною енергією (KE) та протитанкових керованих ракет (ПТКР).

Варто зазначити, що при масі 59 тонн "Пантера" легший за американський "Абрамс", британський "Челленджер" або німецький "Леопард" як мінімум на 10 тонн. Це важливо, оскільки надважким танкам часто важко долати старі європейські мости та болотисту територію.

Panther – найсильніший танк у світі

Технологічно "Пантера" набагато перевершує все, що Росія могла б виставити на озброєння, якщо не брати до уваги заявлений окупантами Т-14 "Армата", який Росія чомусь досі не використовує у війні.

Натомість компанія Rheinmetall стверджує, що Panther – "найсильніший бойовий танк у світі".

Зверніть увагу. Наразі Rheinmetall проводить з Києвом переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні, який міг би виробляти 400 Panther на рік. Це коштуватиме Україні приблизно 213 мільйонів доларів.