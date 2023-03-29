Генеральный директор немецкого оборонного подрядчика Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания проводит переговоры с Киевом об экспорте танка Panther, который в Украине известен как "Пантера".

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Что известно о танках Panther

Panther не очень отличается от Leopard. Однако в первом известны более современные системы управления боем и вооружения. Panther также имеет усовершенствованные пусковые установки для баражирующих боеприпасов HERO 120, которые позволяют танку держать дрон-камикадзе на борту.

Panther основан на корпусе Leopard 2A4 и использует ту же силовую установку, но основные отличия заключаются в башне: Panther теперь имеет большую 130-мм пушку с автоматической зарядкой, что устраняет необходимость в четвертом члене экипажа для зарядки снарядов.

Для защиты танк обернут слоем цельносварной стальной брони. Второй слой включает в себя реактивную броню на основе датчиков. Третий уровень состоит из системы активной защиты Rheinmetall (ADS) и системы активной защиты (APS). Rheinmetall утверждает, что ADS способна оградить от снарядов с кинетической энергией (KE) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Стоит отметить, что при массе 59 тонн "Пантера" легче американского "Абрамса", британского "Челленджера" или германского "Леопарда" как минимум на 10 тонн. Это важно, поскольку тяжелым танкам часто трудно преодолевать старые европейские мосты и болотистую территорию.

Panther – самый сильный танк в мире

Технологически "Пантера" намного превосходит все, что Россия могла бы выставить на вооружение, если не считать заявленный оккупантами Т-14 "Армата", который Россия почему-то до сих пор не использует в войне.

Компания Rheinmetall утверждает, что Panther – "сильнейший боевой танк в мире".

Обратите внимание. В настоящее время Rheinmetall проводит с Киевом переговоры по строительству танкового завода в Украине, который мог бы производить 400 Panther в год. Это обойдется Украине примерно в 213 миллионов долларов.