У Міноборони Британії заявляють, що Росія накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими. На думку британських розвідників, росіяни водночас формують бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

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Росія формує поле бою для ракетних ударів по Україні

Так, у період з 18 до 19 листопада Росія запустила близько 50 "Шахедів", переважно в напрямку Києва. Вони були запущені хвилеподібно з Курська і з Краснодара.

Як кажуть у розвідці, однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити українську протиповітряну оборону, щоб сформувати поле бою напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії із завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Росія два місяці утримується від запуску своїх головних крилатих ракет повітряного базування (Х-101/Х-555) зі свого парку важких бомбардувальників. Відтак, розвідка констатує, що це, ймовірно, дозволило росіянам накопичити значні запаси цієї зброї.

Зверніть увагу. Попередня атака Росії, під час якої окупанти застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 відбулася ще 21 вересня.

Росія з високою ймовірністю застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити критично важливу національну інфраструктуру України, вважають у британському відомстві.

Більше деталей про загрозу масованих обстрілів

Раніше у розвідці Британії інформували, що Росія вичерпала свої запаси ракет класу "повітря – земля" після зимової кампанії проти критично важливих об'єктів української інфраструктури.

Тоді у розвідці заявили, що пауза з ракетними обстрілами з боку росіян пов'язана з тим, що окупанти намагаються зробити запас ракет для обстрілів України взимку.

У попередні два місяці росіяни дійсно більше застосовували дрони-камікадзе типу "Шахед", а не ракети повітряного базування. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія збільшує атаки "Шахедами", оскільки це легше, швидше, дешевше.

Також Ігнат після нічної атаки "Шахедів" 17 листопада зазначив, що Росія за допомогою дронів промацує протиповітряну оборону України та шукає слабкі місця у системі ППО.

За даними ГУР МО, Росія накопичила таку кількість високоточних ракет:

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів".

Юрій Ігнат порівняв кількість крилатих ракет, які Росія використала за 6 місяців опалювального сезону торік, з теперішніми запасами противника.

Торік окупанти застосували проти України понад 1000 крилатих ракет. Ці дані не враховують балістику та понад 1000 дронів-камікадзе.

Спікер констатував, що цього року в Росії немає таких запасів крилатих ракет, як торік. Однак він наголосив, що Україні все одно слід готуватися до атак противника.