У розвідці Британії зазначають, що перерви між ракетними обстрілами з боку Росії не є чимось незвичайним. Попередня подібна перерва в завданні ударів сталася в період з 9 березня – 28 квітня 2023 року, тобто 51 день.

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Росія намагається накопичити ракети

У розвідці припускають, що навесні Росія вичерпала свої запаси ракет класу "повітря – земля" після зимової кампанії проти критично важливих об'єктів української інфраструктури.

Британська розвідка припускає, що Росія, ймовірно, намагається зробити запас ракет для атак проти України взимку.

Цього разу, ймовірно, що російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет "повітря – земля", а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку,

– мовиться в огляді.

Росія віддає перевагу "Шахедам"

Розвідка Британії констатує, що останнім часом Росія зосередила свої повітряні удари на об'єктах зернового господарства на Півдні України, використовуючи "Шахеди".

Росіяни завдали ударів по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високої точності через близькість мети до румунського кордону.

"Ймовірно, Росія використовувала "Шахеди" з цією метою через їх високу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування", – вважає британська розвідка.

Чому Росія використовує "Шахеди"