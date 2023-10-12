Також Terrahawk Paladin можна застосовувати проти наземних цілей та морських суден. Про це розповів речник Повітряних сил Юрія Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ці системи можуть бути встановлені як стаціонарно, так і на шасі. Тому вже відповідно до району, до напрямку виконання завдань буде вирішуватися, як і де такі платформи розміщувати,

– пояснив він.

"Зброя останньої надії"

Ігнат також розповів, що системи Terrahawk Paladin можна розміщувати біля об'єктів критичної інфраструктури, щоб захистити їх від дронових атак.

"Наприклад, коли там збила певну частину авіація, там збило ППО середнього радіуса дії як Nasams, а уже на безпосередньо на об'єктах як "зброя останньої надії" що долетіло, добивають гармати", – додав він.

Що відомо про систему Terrahawk Paladin Це зенітно-артилерійський комплекс малого радіусу дії виробництва британської компанії MSI Defence Systems Ltd, що призначений для боротьби з повітряними цілями, зокрема БПЛА. Комплекс складається з трьох частин: РЛС, цифрової системи управління вогнем та автоматичної гармати для знищення цілей. Радіолокаційна компонентна комплексу містить чотири РЛС з активними фазованими антенними решітками (АФАР). Це дозволяє комплексу вести пошук цілей на всі 360°.

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