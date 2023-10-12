Зокрема, в регіоні були пошкодження на складах і у приватних будинках. Крім того, на місці влучань також виникли пожежі.

До теми Росія атакує Україну "Шахедам": на Харківщині вибухи, на Одещині попереджають про роботу ППО

Які наслідки атаки "Шахедами" в Одеській області

У Силах оборони Півдня України зазначили, що російські окупанти знову намагалися атакувати припортову інфраструктуру у Подунав'ї ударними безпілотними літальними апаратами. Зокрема, окупанти намагалися складними траєкторіями й особливостями ландшафту регіону обійти системи української протиповітряної оборони.

Зрештою в Одеській області знищили 10 ударних безпілотників типу "Шахед". Однак у регіоні були влучання від ворожих літальних апаратів.

На жаль, влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні на Півдні Одещини. А також приватні будинки мирних жителів,

– зазначили у Силах оборони Півдня.

Зрештою внаслідок атаки "Шахедами" у місцях прильотів спалахнув вогонь, який оперативно приборкали пожежники. Внаслідок атаки також постраждала 1 людина, якій оперативно надали допомогу медики.

Росіяни 12 жовтня запускали "Шахеди" по Україні