Зокрема, в регіоні були пошкодження на складах і у приватних будинках. Крім того, на місці влучань також виникли пожежі.
До теми Росія атакує Україну "Шахедам": на Харківщині вибухи, на Одещині попереджають про роботу ППО
Які наслідки атаки "Шахедами" в Одеській області
У Силах оборони Півдня України зазначили, що російські окупанти знову намагалися атакувати припортову інфраструктуру у Подунав'ї ударними безпілотними літальними апаратами. Зокрема, окупанти намагалися складними траєкторіями й особливостями ландшафту регіону обійти системи української протиповітряної оборони.
Зрештою в Одеській області знищили 10 ударних безпілотників типу "Шахед". Однак у регіоні були влучання від ворожих літальних апаратів.
На жаль, влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні на Півдні Одещини. А також приватні будинки мирних жителів,
– зазначили у Силах оборони Півдня.
Зрештою внаслідок атаки "Шахедами" у місцях прильотів спалахнув вогонь, який оперативно приборкали пожежники. Внаслідок атаки також постраждала 1 людина, якій оперативно надали допомогу медики.
Росіяни 12 жовтня запускали "Шахеди" по Україні
- У Повітряних силах ввечері 11 жовтня повідомили, що російські загарбники запустили свої безпілотники типу "Шахед" з полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму. Там попередили про можливі атаки Півдня нашої держави й закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Зрештою, стало відомо, що російська армія пустила кілька груп "Шахедів" по Україні. Зокрема, вибухи лунали в Харківській та Одеській областях, а також активно працювала українська ППО.
- Вибухи також лунали й в самому Харкові. Міський голова Ігор Терехов розповів, що був приліт у приватний житловий будинок, там спалахнула пожежа й отримала поранення одна людина.
- Уже зранку 12 жовтня у Повітряних силах розповіли, що українським захисникам неба вдалося знищити 28 "Шахедів". Всього росіяни пускали по Україні 33 таких безпілотних літальних апаратів.