Ближче до 21:20 у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що ворог запустив "Шахеди". Невдовзі стало відомо, що дрони-камікадзе підлетіли до підконтрольних Україні територій. Розповідаємо, що відомо про атаку безпілотниками.

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Росіяни запустили кілька груп "Шахедів"