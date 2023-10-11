Ближче до 21:20 у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що ворог запустив "Шахеди". Невдовзі стало відомо, що дрони-камікадзе підлетіли до підконтрольних Україні територій. Розповідаємо, що відомо про атаку безпілотниками.

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Росіяни запустили кілька груп "Шахедів"

23:29 Тим часом повітряну тривогу оголосили на Миколаївщині та Херсонщині. Пов'язана вона, пишуть у Повітряних силах ЗСУ, з активністю тактичної авіації російських загарбників.

23:28 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців області. Він зазначив, що окупанти завдають ударів.

23:26 Повітряні сили попереджають про загрозу атаки дронами-камікадзе мешканців Дніпропетровської області.

23:24 Сили оборони півдня України зазначають, що "працюють". Закликають не поширювати інформацію, фото та відео про збивання ворожих цілей. Крім того, нагадують про важливість перебування в укриттях з метою турботи про власну безпеку.

23:23 Моніторингові канали попереджають, що станом на цю хвилину загроза зберігається для мешканців Рені, що на Одещині, а також для міста Харків. За можливості не покидайте укриттів, щоб вберегти своє життя від загрози.

23:06 Крім того, зберігається загроза атаки" Шахедами" мешканців на Запоріжжі.

22:59 До мешканців Одеської області звернувся глава ОВА Олег Кіпер. Він закликав Ізмаїльський район хутко перебратися до укриттів і не покидати їх до відбою повітряної тривоги.

23:01 Також звертаються до мешканців Харкова та зазначають, що ударні дрони летять у напрямку міста.

22:55 Повітряні сили закликають мешканців Ізмаїльського району не покидати укриттів.

22:51 Надійшла інформація, що "Шахеди" летять у напрямку Одеської області.

22:50 Тим часом росіяни продовжують обстрілювати прибережні райони Херсона. Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Зауважимо, що по регіону окупанти б'ють іншими видами озброєння, які також завдають чимало руйнувань та забирають людські життя.

22:38 На Харківщині пролунали вибухи, розповідають місцеві ЗМІ.

22:21 Стало відомо, що ударні дрони-камікадзе у повітряному просторі Харківщини.

21:58 У Повітряних силах зазначили, що під загрозою дронів-камікадзе Сумська, Полтавська, а також Харківська області.

21:17 Повітряні сили зазначають, що з району полігону Чауда у напрямку південних областей окупанти запустили "Шахеди". Закликали українців не ігнорувати сирени та зазначили, що можливе поширення повітряної тривоги по вектору руху безпілотників.