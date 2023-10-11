Ближе к 21:20 в сети начали появляться сообщения о том, что враг запустил "Шахеды". Вскоре стало известно, что дроны-камикадзе подлетели к подконтрольным Украине территориям. Рассказываем, что известно об атаке беспилотниками.

Читайте также Украина получит от Британии систему для уничтожения БПЛА: на что она способна

Россияне запустили несколько групп "Шахедов"

23:29 Тем временем воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. Связана она, пишут в Воздушных силах ВСУ, с активностью тактической авиации российских захватчиков.

23:28 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обратился к жителям области. Он отметил, что оккупанты наносят удары.

23:26 Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки дронами-камикадзе жителей Днепропетровской области.

23:24 Силы обороны юга Украины отмечают, что "работают". Призывают не распространять информацию, фото и видео о сбивании враждебных целей. Кроме того, напоминают о важности пребывания в укрытиях с целью заботы о собственной безопасности.

23:23 Мониторинговые каналы предупреждают, что по состоянию на эту минуту угроза сохраняется для жителей Рени Одесской области, а также для города Харьков. По возможности не покидайте укрытий, чтобы уберечь свою жизнь от угрозы.

23:06 Кроме того, сохраняется угроза атаки "Шахедами" жителей Запорожья. 23:01 Также обращаются к жителям Харькова и отмечают, что ударные дроны летят в направлении города. 22:59 К жителям Одесской области обратился глава ОВА Олег Кипер. Он призвал Измаильский район быстро перебраться в укрытия и не покидать их до отбоя воздушной тревоги. 22:55 Воздушные силы призывают жителей Измаильского района не покидать укрытий.

22:51 Поступила информация, что "Шахеды" летят в направлении Одесской области.

22:50 Тем временем россияне продолжают обстреливать прибрежные районы Херсона. Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Заметим, что по региону оккупанты бьют другими видами вооружения, которые также наносят немало разрушений и уносят человеческие жизни.

22:38 В Харьковской области прогремели взрывы, рассказывают местные СМИ.

22:21 Стало известно, что ударные дроны-камикадзе в воздушном пространстве Харьковщины.

21:58 В Воздушных силах отметили, что под угрозой дронов-камикадзе Сумская, Полтавская и Харьковская области.

21:17 Воздушные силы отмечают, что из района полигона Чауда в направлении южных областей оккупанты запустили "Шахеды". Призвали украинцев не игнорировать сирены и отметили, что возможно распространение воздушной тревоги по вектору движения беспилотников.