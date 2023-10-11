Ближе к 21:20 в сети начали появляться сообщения о том, что враг запустил "Шахеды". Вскоре стало известно, что дроны-камикадзе подлетели к подконтрольным Украине территориям. Рассказываем, что известно об атаке беспилотниками.

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Россияне запустили несколько групп "Шахедов"