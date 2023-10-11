Эти системы обладают автоматической пушкой, объединенной с цифровой системой управления, и РЛС, которая способна обнаруживать цели при любых погодных условиях. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Шахедобойки"

Terrahawk Paladin – это модульная структура. 30-миллиметровая пушка может стрелять программируемыми снарядами и в радиусе 2 километров будет прикрывать любой объект.

Этот комплекс ПВО управляется дистанционно. Машина управления отходит от модуля, так как на модуле эта радиостанция может находиться под ударом противорадиолокационных ракет. Для того чтобы сохранить жизнь экипажа, модуль остается, а машина управления отходит. А дальше можно работать с оператором или в автоматическом режиме.

По "Шахедам" она (Terrahawk Paladin – 24 Канал) будет очень легко работать. Почти на 100% и очень дешево, ведь несколько снарядов в радиусе 2 километров практически со 100% гарантией уничтожают любой летательный объект. "Шахеды" без проблем будет сбивать,

– сказал Свитан.

У Terrahawk Paladin есть инфракрасная и визуальная система локации, а у некоторых видов с радиолокационной подсветкой.

"Это стационарное и надежное средство для прикрытия объектов. В районе 2 километров система достаточно хорошо работает", – отметил военный эксперт.

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