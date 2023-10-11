Ці системи мають автоматичну гармату, яка об'єднана з цифровою системою управління, та РЛС, яка здатна виявляти цілі за будь-яких погодних умов. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Шахедобійки"

Terrahawk Paladin – це модульна структура. 30-міліметрова пушка може стріляти програмованими снарядами й в радіусі 2 кілометрів прикриватиме будь-який об'єкт.

Цей комплекс ППО управляється дистанційно. Машина управління відходить від модуля, тому що на модулі ця радіостанція може бути під ударом протирадіолокаційних ракет. Для того, щоб зберегти життя екіпажу, модуль залишається, а машина управління відходить. А вже далі можна працювати з оператором або в автоматичному режимі.

По "Шахедам" вона (Terrahawk Paladin – 24 Канал) буде дуже легко працювати. Майже на 100% і дуже дешево, адже декілька снарядів в радіусі 2 кілометрів практично зі 100% гарантією знищують будь-який літальний об'єкт. "Шахеди" без проблем збиватиме,

– мовив Світан.

У Terrahawk Paladin є інфрачервона й візуальна система локації, а у деяких видів з радіолокаційною підсвіткою.

"Це стаціонарний та надійний засіб для прикриття об'єктів. У районі 2 кілометрів система доволі добре працює", – зауважив військовий експерт.

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