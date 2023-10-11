Підготовка до зими у Росії та України відбувається по-різному. Росія накопичує запаси ракет, коли Україна готується відбивати атаки ворога. Про спроможності обох сторін 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Росія не покине спроб "занурити Україну в темряву". Окупантам усе ще хочеться, аби українці кілька днів сиділи без світла й тепла. За останній рік в Україні вдосконалили певні аспекти, які допоможуть ефективніше відбиватись від російських атак.

У нас стоять сучасніші зенітно-ракетні установки, яких раніше не було. Проте є питання щодо кількості боєкомплектів до цих ЗРК. В росіян є непоганий запас балістичних ракет – "Іскандер" та "Кинджали". Не вся територія України може бути закрита комплексами Patriot,

– зазначив Андрій Крамаров.

Одразу додамо, що Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, в якому зокрема буде одну батарею Patriot та все устаткування для нього. Ще одне місто або ж об'єкти в Україні будуть захищеними.

"У росіян вже немає стратегічного запасу крилатих ракет. А щодо "Калібрів" – є питання, як їх узагалі зараз запускати, зважаючи на часткову передислокацію їхнього флоту з Севастополя. Якщо ракети запускатимуть з більшої дальності, ми їх краще бачитимемо", – зауважив військовий експерт.

Андрій Крамаров про потужності України та Росії напередодні зими: дивитись відео

Водночас окупанти вже вивчили й проаналізували інформацію щодо стратегічних вузлів, на яких, можливо, акцентуватимуть. Тож не можна сказати, що в якоїсь зі сторін ситуація стала набагато кращою чи гіршою. Проблеми є і в Росії, так і в України.

"Вони не зможуть досягти для себе якоїсь користі, це стовідсотково. Та й населення набагато краще підготовлене", – додав Крамаров.

Чи будуть масовані удари

При цьому військовий експерт вважає, що потенційні залпи ракет можуть досягати й сотні, як це було торік. Водночас мовиться про 1 – 2 таких пуски. На більше Росії не вистачить запасів.

Натомість, найімовірніше, атаки окупантів будуть комбінованими.

Я впевнений, що це будуть комбіновані атаки – більш як сто повітряних цілей. Заходитимуть і "Шахеди", і ракети. По Півдню, можливо, намагатимуться бити "Оніксами". По Півночі, Центру та Сході – балістикою,

– припустив Крамаров.

Фактично, окупанти використовуватимуть усю номенклатуру озброєння для атак по Україні. У такий спосіб перед протиповітряною обороною можуть постати труднощі через масовані, але комбіновані удари.

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