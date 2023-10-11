Подготовка к зиме в России и Украине происходит по-разному. Россия накапливает запасы ракет, когда Украина готовится отбивать атаки врага. О возможностях обеих сторон 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Готова ли Украина к ударам по энергетике

Россия не оставит попыток "погрузить Украину во тьму". Оккупантам все еще хочется, чтобы украинцы несколько дней сидели без света и тепла. За последний год в Украине усовершенствовали определенные аспекты, которые помогут более эффективно отражаться от российских атак.

У нас стоят более современные зенитно-ракетные установки, которых раньше не было. Однако есть вопросы по количеству боекомплектов этих ЗРК. У россиян есть неплохой запас баллистических ракет – "Искандер" и "Кинжалы". Не вся территория Украины может быть закрыта комплексами Patriot,

– отметил Андрей Крамаров.

Сразу добавим, что Германия объявила о новом пакете помощи Украине, в котором, в частности, будет одна батарея Patriot и все оборудование для него. Еще один город или же объекты в Украине будут защищены.

"У россиян уже нет стратегического запаса крылатых ракет. А в отношении "Калибров" – есть вопрос, как их вообще сейчас запускать, учитывая частичную передислокацию их флота из Севастополя. Если ракеты будут запускать с большей дальности, мы будем их лучше видеть", – заметил военный эксперт.

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В то же время оккупанты уже изучили и проанализировали информацию о стратегических узлов, на которых, возможно, будут акцентировать. Так что нельзя сказать, что у какой-то из сторон ситуация стала гораздо лучше или хуже. Проблемы есть и в России, так и у Украины.

"Они не смогут достичь для себя какой-либо пользы, это стопроцентно. Да и население гораздо лучше подготовлено", – добавил Крамаров.

Будут ли массированы удары

При этом военный эксперт считает, что потенциальные залпы ракет могут достигать и сотни, как это было в прошлом году. В то же время говорится о 1 – 2 таких пусках. На большее – России не хватит запасов.

Зато, скорее всего, атаки оккупантов будут комбинированными.

Я уверен, что это будут комбинированные атаки – более ста воздушных целей. Будут заходить и "Шахеды", и ракеты. По Югу, возможно, постараются бить "Ониксами". По Северу, Центру и Востоку – баллистике,

– предположил Крамаров.

Фактически, оккупанты будут использовать всю номенклатуру вооружения для атак по Украине. Таким образом, перед противовоздушной обороной могут возникнуть трудности из-за массированных, но комбинированных ударов.

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