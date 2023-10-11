Вперше на офлайн засіданні присутній Президент України Володимир Зеленський. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко зауважила, що цей "Рамштайн" – підготовка України до зими.

Важливо США очолять коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати Повітряні сили, – Пентагон

Партнери знають про всі потреби України

Напередодні засідання лідер держави зазначив, що ключова ціль для України – отримання систем ППО, далекобійної зброї та артилерії.

Засідання розпочав міністр оборони США Остін Ллойд. Він оголосив про новий пакет допомоги від Вашингтону на 200 мільйонів доларів. Заяви про надання військової та фінансової підтримки також лунали від інших країн. Зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Фінляндії,

– розповіла Назаренко.

Зазначимо, що союзники України щомісяця зустрічаються в рамках Контактної групи з питань оборони. Делегації напрацьовують пакети допомоги впродовж місяця, тому українська сторона знає на що очікувати й партнери знають про всі наші потреби.

Головний меседж 16-го "Рамштайну" – НАТО буде з Україною до перемоги. Нашій країні передали велику кількість необхідних боєприпасів, які можуть змінити ситуацію на полі бою, та засоби протиповітряної оборони, які вкрай потрібні для захисту критичної інфраструктури й допоможуть знизити ризик блекаутів.

Перші підсумки чергової зустрічі "Рамштайн": дивіться відео

F-16 будуть, пілоти вже навчаються

11 жовтня також відбулося засідання учасників коаліції щодо винищувачів F-16. Втім, зустріч відбувалася за зачиненими дверима, тому подробиці цього засідання невідомі.

Проте після зустрічі в Міноборони Бельгії заявили, що країна зможе передати літаки на початку 2025 року.

Президент Зеленський зауважив, що зараз основна увага приділяється початку навчань українських пілотів. У кулуарах говорять, що вже розпочали підготовку наших льотчиків. Спершу їх вчать англійської мови, а на початку 2024 року пілотів навчатимуть керувати F-16.

Голова держави у Брюсселі мав двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Нині на порядку денному не лише питання постачання зброї, а й реконструкція України у майбутньому. Політики обговорили як саме можна буде застосовувати заморожені активи для допомоги Україні.

Зверніть увагу! Бельгія одна з перших почала використовувати російські активи й передавати їх на військові потреби України.

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