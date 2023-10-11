Видання "Голос Америки" з посиланням на американського чиновника заявило, що США готуються надати до 200 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні.
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За словами американського чиновника, про пакет нової допомоги оголосять вже у середу 11 жовтня. Він також розповів, що саме входитиме в новий пакет допомоги.
Що США планують надати Україні
- зброю для протиповітряної оборони, зокрема, ракети AIM-9 Sidewinder,
- артилерійські боєприпаси для систем HIMARS,
- протитанкові ракети TOW,
- снаряди 155 і 105 міліметрів,
- боєприпаси для стрілецької зброї,
- підривні боєприпаси для подолання російських ліній оборони,
- засоби для протидії безпілотникам,
- засоби радіоелектронної боротьби.
У випадку ухвалення це буде 48 пакет допомоги від США для України.
США обіцяють одночасно підтримувати Україну та Ізраїль
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відкинув побоювання про те, що Штати не зможуть підтримувати Україну через загострення конфлікту в Ізраїлі. За його словами, Вашингтон зможе одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.
Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити,
– сказав Салліван.
Він підтвердив інформацію про те, що адміністрація президента Джо Байдена скоро подасть на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні й пакет допомоги Ізраїлю. Однак він не уточнив, чи це буде об'єднаний запит і яку саме форму він матиме.
На додачу Салліван наголосив, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло б бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.