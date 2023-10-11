Журналісти Washington Post наголосили, що таким рішенням адміністрація президента США також убезпечить фінансування від можливих нарікань з боку зростальної опозиції у Республіканській партії у Палаті представників. Крім того, Сполучені Штати хочуть продовжити допомагати Україні на тлі війни між ХАМАС і Ізраїлем.

До теми Спільний пакет Україні та Ізраїлю: які переваги такої допомоги від США

Білий дім вивчає питання фінансування як Ізраїлю, так і України

Автори матеріалу, посилаючись на двох високопосадовців адміністрації США, зазначили, що зараз у Білому домі ще остаточних рішень щодо об'єднання допомоги ще не ухвалили. Один із чиновників сказав, що Цей крок розглядається як потенційний засіб боротьби з опозицією з боку ультраправих, які категорично виступають проти надання додаткової допомоги Україні та водночас підтримують допомогу Ізраїлю.

Також високопосадовці в адміністрації Байдена поінформували лідерів Палати представників і Сенату, а також членів ключових комітетів, що Білий дім готується отримати дозвіл Конгресу на подальшу військову допомогу Ізраїлю. Терміновий запит надійшов після значної атаки, здійсненої бойовиками ХАМАС, і очікується, що він буде поданий до Конгресу вже наступного тижня.

Після нападу демократи й республіканці продемонстрували рішучу солідарність з Ізраїлем, підтверджуючи непохитну відданість Сполучених Штатів своєму вірному союзнику. Примітно, що навіть консервативні члени Конгресу, які дотримуються ультраправих ідеологій і виступають проти надання допомоги Україні, висловили свою непохитну підтримку Ізраїлю.

Зрештою чиновники Білого дому та група проукраїнських законодавців розглядають об’єднання двох запитів на допомогу. Мета цього рішення полягає в тому, щоб схилити певних республіканців проголосувати за комбінований пакет, оскільки вони не хотіли б перешкоджати наданню військової допомоги Ізраїлю.

Речник Білого дому Джон Кібрі наголошував, що обидві держави для Сполучених Штатів "є важливими". Водночас він відмовився наголошувати, чи буде адміністрація об'єднувати ці два пакети.

США матимуть труднощі з об'єднанням пакетів

Журналісти підкреслили, що Білий дім зіткнеться з проблемами незалежно від того, яке рішення щодо фінансування ухвалить. Помітна перешкода виникає через "турбулентність", що триває в Палаті представників, де досі немає спікера після того, як законодавці-республіканці минулого тижня усунули Кевіна Маккарті.

Зверніть увагу! Згідно з наявним регламентом Палати представників, відповідальність за пропонування законопроєктів лежить на спікері, що викликає сумніви щодо здатності Палати представників схвалити будь-який план допомоги, доки не буде визначено наступника Маккарті. Процес відбору розпочнеться 10 жовтня, однак він може продовжитися через відсутність консенсусу республіканців щодо єдиного кандидата.

Автори матеріалу також підкреслили, що аналітики, включаючи прихильників допомоги обом націям, застерігають Білий дім від участі в політичних маневрах, які можуть ненавмисно підірвати поточну потребу Ізраїлю в допомозі. Адже це рішення потенційно може ізолювати частину прогресивних політиків, які раніше висловлювали побоювання або голосне несхвалення збільшення військової допомоги, наданої Ізраїлю.

Зрештою таким чином адміністрація Байдена зможе посилити наратив щодо того, що США мають допомагати своїм партнерам, коли ті зазнали нападу від ворога.

Водночас одночасні запити на військову допомогу від України та Ізраїлю можуть збільшити навантаження на американські запаси, зокрема, на 155-міліметрові осколково-фугасні снаряди, які вкрай потрібні нашій державі, і які прагне отримати Єрусалим.