Таке рішення Білого дому піде на користь України, розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний. Адже Конгрес не зможе відмовити тій державі, яка має дуже потужне лобі в Сполучених Штатах.

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США має піти на зустріч

Тому можна сподіватись, що це лобі буде "локомотивом" допомоги Ізраїлю. І якщо до пакета військової підтримки Єрусалиму додасться допомога Україна, то цей "локомотив" посприяє ухваленню позитивного рішення. І Україна отримає те, що їй необхідно на цей момент.

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"Після ізраїльської трагедії США має піти на зустріч і їм, і нам. І об'єднати в емоційний накал, який зараз є у Сполучених Штатах довкола подій в Ізраїлі – в емоційному сенсі та політичній сфері", – наголосив Олег Лісовий.

Зверніть увагу! Видання The Washington Post повідомило, що Білий дім розглядає можливість прив'язати допомогу Україні до запиту про термінову допомогу Ізраїлю. Експерти видання вважають, що таке поєднання потреб Ізраїля та України підвищить шанси того, що Конгрес ухвалить рішення на користь цих країн.

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