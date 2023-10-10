Такое решение Белого дома будет в интересах Украины, рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной. Ведь Конгресс не сможет отказать тому государству, которое имеет очень мощное лобби в Соединенных Штатах.

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США должны пойти на встречу

Поэтому можно надеяться, что это лобби будет "локомотивом" помощи Израилю. И если к пакету военной поддержки Иерусалима прибавится помощь Украине, то этот "локомотив" будет способствовать принятию положительного решения. И Украина получит то, что ей необходимо сейчас.

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"После израильской трагедии США должны пойти на встречу и им, и нам. И объединить в эмоциональный накал, который сейчас есть в Соединенных Штатах вокруг событий в Израиле – в эмоциональном смысле и политической сфере", – подчеркнул Олег Лесной.

Обратите внимание! Издание The Washington Post сообщило, что Белый дом рассматривает возможность привязать помощь Украине к запросу о срочной помощи Израилю. Эксперты издания считают, что такое объединение потребностей Израиля и Украины повысит шансы на то, что Конгресс примет решение в пользу этих стран.

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