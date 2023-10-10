Проукраинские сенаторы от обеих партий могут в течение следующих недель быстро принять годовой пакет помощи для Украины. Он значительно превышает сумму помощи, о которой просил президент Джозеф Байден.

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Сенаторы видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Мол, это "добавит Украине чувство уверенности", а также будет лучше "с политической точки зрения".

Когда могут одобрить решение

Годовой пакет помощи может быть принят между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября – датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.

Размер помощи пока еще обсуждается. В частности, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60 – 70 миллиардов долларов, а вот сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что цифра должна быть ближе к 100 миллиардам долларов. Впрочем, последний готов пойти на компромисс, если республиканцы согласятся с 60 миллиардами долларов.

Напомним, что в августе Джо Байден попросил 24 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины. Впрочем, совсем недавно СМИ сообщали, что американский лидер хочет решить внутреннюю политическую проблему с поддержкой Украины до начала выборов в США. Поэтому он рассматривает большой пакет помощи для нашего государства.

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