Это важный посыл, который означает, что украинские партнеры решительно настроены обеспечить нашу страну помощью на весь следующий год. Особенно в контексте намерений России продолжать войну. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"Россия четко задекларировала свои намерения, что в следующем году будет продолжать воевать и вести агрессию. Соответственно тянет время до выборов, устраивая военные "акции" с помощью террористов в Израиле, чтобы максимально дезориентировать Запад и создать много очагов проблем, которые нужно решать", – отметил он.
Значение помощи
Подобная помощь, которую пока может рассматривать глава США, важна для Украины с точки зрения избирательного процесса. Поскольку это была бы своеобразная "подушка", которая позволила бы удерживаться на плаву.
"Нужно продолжать производить оружие. Сейчас есть амбициозный план, который должен выработать 400 тысяч снарядов в течение следующего года. А на 2026 год выйти на цифру более миллиона в США. Это тоже требует финансирования и поддержки. Поэтому это важно", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Александр Мусиенко о помощи от США: смотреть видео
Также помощь от партнеров важна для стабилизации экономической ситуации. И, по мнению Александра Мусиенко, без поддержки Украина не останется. Вопрос только в ее объемах.
"Я думаю, в этом есть расчет США и партнеров, чтобы снять немало вопросов и не дать шансу Кремлю злорадствовать, что какая-то поддержка может у нас уменьшиться", – добавил он.
Помощь Украине от США: последние новости
- На 16-м "Рамштайне", который состоится 11 октября, США могут объявить о новом масштабном проекте помощи Украине. Его стоимость может составить около 200 миллионов долларов. По всей вероятности, в него войдут боеприпасы и наземная техника, которые были в последних пакетах помощи.
- В конце сентября в Сенате США предлагали одобрить проект временного бюджета на 45 дней. В нем говорилось о выделении более 6 миллиардов долларов для помощи Украине.
- Дональд Трамп и его сторонники выступают против предоставления Украине военной помощи. А потому нашей стране важно показать, что и сами по себе мы можем решать определенные проблемы.