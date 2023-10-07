Объявить о пакете должны в Брюсселе в среду, 11 октября, на 16-м "Рамштайне". В него могут войти аналогичные боеприпасы и наземная техника, имевшиеся в последних пакетах помощи. Хотя окончательный состав пакета еще не формируется.

Интересно Количество оружия и его номенклатура увеличивается: каковы принципы западной поддержки Украины

Пентагон продолжает помогать Украине благодаря бухгалтерской ошибке

Как рассказали американские чиновники в комментарии Reuters, в США продолжают овладевать средствами, выявленными из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки – говорится о завышении стоимости ранее поставленного оружия. Таким образом, несмотря на проблемы Конгресса, Киев смог получить от Вашингтона оружие, боеприпасы и другие необходимые вещи для защиты территории.

Ранее Байден пообещал пополнить запасы оружия, отправленного в Украину. В частности, он просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, однако запрос все еще находится на рассмотрении.

Истинная стоимость поставки оружия измеряется при покупке замены. Если Конгресс не предоставит новые средства для закупки замены, а у Пентагона закончатся средства на перепрограммирование для поддержки выполнения контрактов, то Украина и производители оружия должны будут сделать другие шаги для пополнения запасов. В настоящее время американское оборонное ведомство имеет по меньшей мере 5,4 миллиарда долларов из предоставленных Конгрессом полномочий на сокращение президентского бюджета.

Перепрограммирование – это инструмент для перемещения средств со счетов Пентагона для удовлетворения срочных потребностей. Его можно использовать для закупки оружия у таких предприятий как Lockheed Martin, производящий реактивные системы залпового огня, и General Dynamics, выпускающий артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Обе компании играют немаловажную роль для обеспечения оружием Украины.

О каких проблемах в Конгрессе говорится